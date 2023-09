MP-BA aciona 13 unidades da Le Biscuit por inconformidades sanitárias

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) acionou a Justiça para que 13 lojas da Le Biscuit sanem inconformidades sanitárias graves, além de obrigar que elas executem projetos de segurança contra incêndio e pânico.

O MP iniciou as investigações contra o empreendimento após a denúncia de um consumidor que teria adquirido produtos estragados da marca Lacta em uma das unidades da Le Biscuit. A ação considerou relatórios técnicos de inspeção do Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Bahia (CBMBA) e da Vigilância Sanitária de Salvador (Visa).

O documento emitido pelo órgão ainda registrou que as filiais têm problemas relacionados à falta de salubridade, limpeza e higiene durante o armazenamento e comércio de gêneros alimentícios.

As unidades identificadas foram nos Shoppings Salvador, Salvador Norte, Barra, Bela Vista, Paralela, da Bahia, Piedade e Cajazeiras, além das unidades localizadas nos bairros da Pituba, Comércio, Bonocô, Liberdade e Águas Claras. A instituição também acionou a Lacta, por ter vendido produtos estragados em uma das unidades da Le Biscuit investigada.