MP recomenda instalação de câmeras na Baixa de Quintas

O Ministério Público estadual recomendou hoje, dia 26, à Secretaria Estadual de Segurança Pública e à Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) que instalem câmeras de vigilância na parte de cima do viaduto da Via Expressa, localizado na região da Baixa de Quintas, para inibir a prática de crimes ambientais no local.

O promotor de Justiça Heron Santana ressaltou que a Promotoria de Justiça do Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo recebeu a notícia da ocorrência de crimes de maus-tratos aos animais na região da Baixa de Quintas, informando que cachorros estariam sendo arremessados de cima do viaduto da Via Expressa Baía de Todos os Santos. ‘A presença visível de câmeras pode desencorajar potenciais agressores de cometerem esses atos de violência’, afirmou Heron Santana.

O MP também requisitou que, no prazo de vinte dias, seja encaminhada ao MP informações sobre a instalação de câmeras de vigilância no local, detalhando os pontos em que foram instaladas e de que forma será feito o monitoramento do local.