MPT investiga morte de adolescente durante construção em Ondina | A TARDE

O Ministério Público do Trabalho (MPT) abriu inquérito civil para investigar as circunstâncias do acidente fatal em uma construção civil realizada no bairro de Ondina, em Salvador, na última sexta-feira, 6. A vítima é um adolescente de 17 anos, que morreu eletrocutado.

O adolescente foi identificado como Igor Cerqueira Freitas, 17anos. Ele foi eletrocutado enquanto carregava materiais de construção em uma obra, onde trabalhava informalmente com o pai. O acidente ocorreu devido a uma viga de ferro ter encostado na rede elétrica.

O MPT deverá solicitar informações dos órgãos que atuam no caso, como Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e principalmente Superintendência Regional do Trabalho e Emprego da Bahia (SRTE-BA), órgão de fiscalização que em casos de acidentes de trabalho fatais realiza perícia para verificar o cumprimento das normas regulamentadores de saúde e segurança.