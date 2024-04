Mulher é executada a tiros no Engenho Velho da Federação | A TARDE

Uma mulher foi assassinada com mais de 30 tiros na rua Neide Gama, no Engenho Velho da Federação na noite desta terça-feira, 9. Segundo informações preliminares, a vítima, que inda não foi identificada, tinha imagens no celular em que fazia o símbolo de uma facção rival do bairro e por isso teria sido executada.

A suspeita é de que os autores do crime são traficantes do Comando Vermelho. Os envolvidos conseguiram fugir.

Policiais da 41ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) e Rondesp Atlântico foram acionados para reforçar a segurança no local. O crime será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).