Mulher é roubada e estuprada por motorista de app em Salvador | A TARDE

Uma mulher foi vítima de estupro e roubada por um motorista de aplicativo, nesta quarta-feira, 20, em Salvador.

De acordo com informações divulgadas pela Polícia Civil, a vítima entrou no carro de transporte por aplicativo no bairro de Armação, com destino ao bairro Sete de Abril.

Durante a viagem, o criminoso rendeu a vítima com a faca, roubou o celular e a estuprou. O caso foi registrado na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam/ Brotas). A mulher foi ouvida e passou por exames de corpo de delito.

Ainda segundo a Polícia Civil, diligências investigativas estão sendo realizadas para localizar o suspeito. A empresa de transporte por aplicativo não foi divulgada.