Mulher suspeita de homicídio é presa em Salvador | A TARDE

Uma mulher suspeita de matar Rosimeire Lima Santos, em Salvador, foi presa nessa sexta-feira, 17. Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu em julho do ano passado, na localidade conhecida como Nova Brasília de Valéria.

A PC investiga se uma cobrança financeira feita pela vítima foi a motivação do crime. A acusada é apontada como responsável pela contratação de empréstimos e cartões de crédito, utilizando dados do filho de Rosimeire, sem autorização.

De acordo com a polícia, o homicídio teve a participação de traficantes da região. Rosimeire foi vítima de disparos de arma de fogo.

Com o cumprimento do mandado de prisão por equipes da 3ª Delegacia de Homicídio (DH/BTS), a mulher passou por exames e segue detida à disposição do Poder Judiciário.

As investigações estão em andamento, a fim de identificar os demais envolvidos.

