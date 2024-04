Muro desaba e derruba poste após deslizamento na Av. Gal Costa | A TARDE

Um deslizamento de terra foi registrado, na manhã desta segunda-feira, 8, na Av. Gal Costa, sentido Estação Pirajá, em Salvador. Imagens enviadas ao Portal A TARDE mostram que o desabamento deixou grande quantidade de terra espalhada na pista e provocou a queda de um poste.

Em nota, a Codesal informou que o "Muro da Bahia Indústrias Reunidas cedeu devido a deslizamento de terra na Gal Costa". Ainda de acordo com órgão, equipes estão em deslocamento. A Sedur também foi acionada para avaliação e demolição das partes remanescentes. Ainda de acordo com as informações, a Limpurb fará posteriormente limpeza da área

Entre 0h e 7h desta segunda, Salvador registrou ao menos nove deslizamentos de terra, cinco deles na região do Centro. Segundo os dados, os bairros de Pernambués Mata Escura, próximo do Complexo Penitenciário Lemos Brito, e na Valéria também foram atingidos por deslizamentos. Ninguém ficou ferido nessas ocorrências.

Em oito dias, o acumulado de chuvas em Salvador já ultrapassou a média prevista para todo o mês de abril. A Defesa Civil de Salvador (Codesal) emitiu no início da noite des domingo o alerta máximo devido ao acumulado de chuvas acima de 150 milímetros nas últimas 72 horas. A previsão é de que as chuvas continuem nesta segunda-feira, 8.

Veja vídeo:





A TARDE / Leitor