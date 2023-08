Músico é baleado no Nordeste de Amaralina na noite desta quinta-feira

O músico percussionista, Pedro Felipe Costa Da Silva, de 30 anos, conhecido como Cebola, foi baleado, na noite desta quinta-feira, 03, na região conhecida com Capim, no Nordeste de Amaralina. Segundo as primeiras informações, os disparos ocorreram durante operação policial.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde de Pedro Felipe. A equipe do Portal A Tarde buscou informações com a Polícia Militar, mas até o fechamento desta nota não obteve retorno.

O fato ocorreu na mesma localidade onde o jovem Marcelo Daniel Ferreira, de 19 anos, foi baleado durante uma ação policial. À época, jovem estava em uma confraternização de Natal, na localidade conhecida como Capim, quando foi atingido por disparos.

Em atualização