Músicos da Osba estão entre os suspeitos de espancamento | A TARDE

Quatro homens foram presos sob a suspeita de participação no homicídio de um acusado de furtar um casal de turistas, na madrugada deste sábado, 23, no Corredor da Vitória, área nobre de Salvador. Segundo informações da Rede Bahia, dois deles são músicos da Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba)

Os suspeitos presos foram identificados. São eles os músicos da Osba, Lincoln Sena Pinheiro e Laércio Souza dos Santos, além do namorado do Lincoln, Marcelo da Cunha Rodrigues Machado, e um morador da região, Sérgio Ricardo Souza Menezes.

De acordo com a Rede Bahia, a Osba informou, em nota, que a Associação Amigos do Teatro Castro Alves (ATCA), gestora da Orquestra, vai aguardar o seguimento das investigações, para voltar a se posicionar sobre o caso. A entidade ressaltou ainda que o espancamento aconteceu fora do ambiente de trabalho de Lincoln Sena e Laércio Souza, flautista e violista da Osba.

A ocorrência foi registrada no Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), para onde os suspeitos foram levados.

De acordo com a Polícia Militar, policiais do 18° BPM foram acionados por populares para averiguar uma situação de briga generalizada no Corredor da Vitória. No local foi constatado que quatro pessoas espancaram um homem suspeito de furto.

O homem linchado, que ainda não foi identificado, foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência), mas não resistiu.