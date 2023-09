Mutirão contra câncer de mama identifica 44 novos casos na Bahia

O mutirão para atender mulheres com suspeita de câncer de mama, realizado no último sábado, 2, no Hospital Aristides Maltez, teve 44 pacientes matriculadas para iniciar o tratamento com especialistas no hospital. No total, foram realizados 96 atendimentos, 12 biópsias, 48 exames de ultrassonografia e 57 mamografias. Também foram agendados nove ultrassons.

As pacientes foram recepcionadas por uma equipe multidisciplinar formada por médicos mastologistas, radiologistas - para fazer mamografia e ultrassom - além da equipe de enfermagem e técnicas de enfermagem, técnicos em mamografia, equipe de auxiliares administrativos, recepção, higienização e colaboradores especiais.

A ação, realizada em parceria com o Instituto Protea, organização não-governamental com sede em São Paulo, tem como objetivo ajudar a diminuir a taxa de mortalidade de câncer de mama. De acordo com a médica Ana Cláudia Imbassahy, coordenadora do setor de mastologia do HAM “hoje 50 mulheres morrem todo mês vítimas de câncer de mama e por esse motivo é preciso investir cada vez mais na detectação precoce da doença e este tipo de ação é importante para cada vez identificar os casos mais cedo, aumentando assim a chance de cura”.

Em outubro, quando acontece uma ação nacional para lembrar o Outubro Rosa vai acontecer outro mutirão para o atendimento a mulheres com suspeita e diagnóstico da doença, principalmente aquelas com sintomas na mama, como nódulo, retração de pele ou mamilo, secreção aquosa ou sanguinolenta pelo mamilo, pele com aspecto de casca de laranja ou vermelhidão.