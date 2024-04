Nadador que se afogou em competição na Bahia é enterrado neste domingo | A TARDE

Será sepultado neste domingo, às 16h, no cemitério Bosque da Paz, em Salvador, o corpo do nadador que morreu afogado enquanto participava de uma competição de natação em Porto Seguro, neste sábado, 13. Dielson Pereira Hohenfeld, de 53 anos, estava na 11ª Copa Brasil de Águas Abertas, organizada pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) e pela Federação Baiana de Desportos Aquáticos (FBDA).

O nadador de 53 anos, era professor de física no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) e também chefe do Departamento de Ensino Superior, da Pró-Reitoria de Ensino. Atualmente, atuava no campus de Salvador, mas já passou pela unidade de Camaçari.



Em nota, o IFBA de Camaçari lamentou o ocorrido e decretou luto de três dias. "É com pesar que IFBA Campus Camaçari declara luto oficial de três dias pelo falecimento de Dielson Pereira Hohenfeld, professor do IFBA Campus Salvador e irmão da servidora do Campus Camaçari, Aline Rita Pereira Hohenfeld. Dielson era professor de física no IFBA desde 2007, tendo atuado nos campi Camaçari e Salvador. Toda a comunidade acadêmica lamenta a perda e deseja as mais sinceras condolências aos familiares e amigos".

Morte

Dielson Pereira Hohenfeld participava da categoria adulta da prova de 5k, que contava com cerca de 150 competidores. Ele não saiu da água ao final da prova e ficou desaparecido por algumas horas. Após o início das buscas, por volta das 12h30, as equipes náuticas da Marinha e do 6º Batalhão dos Bombeiros Militar encontraram o corpo do participante já sem vida.

Dielson Pereira Hohenfeld amava natação | Foto: Redes sociais

No total foram mais de 500 inscritos, incluindo categorias infantis e juvenis. Alguns competidores desistiram da prova devido à chuva e ao mau tempo, outros relataram haver uma distância grande entre as boias de segurança e preferiram não continuar.

Em nota, a Federação Baiana enviou uma nota de pesar, em que expressa "sinceras condolências à família, amigos e toda a comunidade esportiva que compartilhada da paixão e dedicação do atleta".



Sobre as denúncias de falta de estrutura de segurança da competição, a FBDA disse que havia um "número significativo de embarcações de apoio e salva-vidas".

"Tínhamos um contingente de 11 embarcações, incluindo lanchas e jet-skis, tanto da Federação quanto do Corpo de Bombeiros e da Marinha do Brasil, para garantir a segurança dos atletas", diz um trecho da nota.

A federação acrescenta que os atletas estavam dentro dos limites considerados seguros para o contingente de equipamentos de segurança disponíveis. "No entanto, com a entrada repentina do vento e a mudança nas condições climáticas, a prova foi suspensa. Situações adversas como essa podem ocorrer em provas de águas abertas, e infelizmente, não são previsíveis de antemão", afirma a entidade.