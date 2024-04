Não haviam pessoas em edifício que desabou no Largo do Tanque | A TARDE

O Corpo de Bombeiros informou que não houve vítimas no desabamento na estrutura do prédio localizado na região do Largo do Tanque. As equipes atenderam a ocorrência na manhã desta terça-feira, 9, e confirmaram a situação.

Em entrevista ao Portal A TARDE, o tenente dos Bombeiros, Rodolfo Barreto, trouxe um panorama geral da situação. Ele relatou que realmente havia a suspeita de pessoas entre os escombros, mas que foi negada após averiguar o local.

Fomos acionado e chegou no local às 10h35. A guarnição imediatamente buscou informações, pois havia a possibilidade de termos vítimas. Identificamos que se tratava de uma construção de quatro pavimentos anexa à construção já existente. Essa parte em construção ainda não estava ocupada e também os trabalhadores que estariam presentes naquele momento não estavam ali. Eles foram identificados posteriormente e verificou-se de que não haveria então evidências de haver vítimas Rodolfo Barreto, tenente do Corpo de Bombeiros

Sobre o edifício em questão, Barreto também explicou que se tratava de um prédio em construção. Por conta de riscos, moradores de residências vizinhas foram retirados do local até que seja realizada a vistoria da Defesa Civil de Salvador (Codesal).



"Verificamos ali que tem uns espaços onde ainda tem piso, algumas partes que demonstram a possibilidade de já estar próximo da finalização. Ainda há alguma possibilidade de risco das construções, observamos pedaços ainda pendurados da construção. Então, ainda evidencia essa possibilidade de risco de algum tipo de dano ou até um segundo desabamento, possivelmente", completou .