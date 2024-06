Nova base do Samu é inaugurada em Salvador pra melhorar atendimento | A TARDE

A fim de otimizar o tempo-resposta entre os chamados da população e o encaminhamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU para atender situações de risco à vida, uma nova base descentralizada do SAMU foi entregue na tarde desta segunda-feira (27), na Av. Mãe Stella de Oxóssi, 14B - Stella Maris, com a presença da vice-prefeita e secretária municipal da Saúde, Ana Paula Matos.

A base contará com uma ambulância de suporte avançado e duas de suporte básico, composta por três equipes de 10 profissionais, atuando 24 horas todos os dias da semana, além de liderança técnica, administrativa e operacional para atender as chamadas de forma qualificada e oportuna. Sala de estar; copa; almoxarifado; conforto e apoio administrativo.

>>Hospital Estadual Costa das Baleias: excelência e impacto regional

>>Detran-BA e Hemoba iniciam campanha de doação de sangue nesta terça

“Estamos hoje inaugurando a 13ª base descentralizada de acordo com os padrões exigidos pelo Ministério da Saúde, oferecendo conforto e segurança as nossas equipes. Para a instalação da base, todos os diversos requisitos estipulados pelo Ministério da Saúde foram devidamente atendidos. Contamos com uma equipe de profissionais especializados e capacitados que contribuem para tornar esse serviço de excelência, empenhando-se diariamente em salvar vidas. A SMS vem investindo na qualificação deste serviço por considerar a importância e a relevância da atuação das equipes do SAMU à população da nossa cidade”, destaca a vice-prefeita e gestora da pasta, Ana Paula Matos.

SAMU Salvador

Salvador conta com 14 bases do SAMU e 62 ambulâncias, 8 motolâncias, duas ambulanchas e uma Central de Regulação em operação, atendendo 10 municípios, totalizando mais de 3.000.000 de habitantes da região metropolitana. Atualmente, faz parte desse serviço pré-hospitalar móvel, um efetivo de 1153 profissionais que desempenham suas funções na Central de Regulação das Urgências, Bases Descentralizadas e Unidades Móveis composta por 50 ambulâncias de Suporte Básico de Vida, 12 ambulâncias de Suporte Avançado de Vida, 08 Motos e 02 Ambulanchas.

Publicações relacionadas