Detran-BA e Hemoba iniciam campanha de doação de sangue nesta terça | A TARDE

A campanha de doação de sangue do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA), em parceria com a Fundação de hematologia e hemoterapia da Bahia (Hemoba), teve início na manhã desta terça-feira, 28, no estacionamento do Edifício MultiCab, no Centro Administrativo da Bahia, em Salvador, sede do órgão. A ação faz parte do 'Maio Amarelo', um movimento criado para chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortos e feridos no trânsito.

"Maio amarelo é o mês que a gente festeja várias ações que são feitas ao longo do ano. O Detran faz ações educativas com blitz educativas, palestras e, para concluir essas ações do 'maio amarelo', a gente fez essa ação transversal com a Secretaria de Saúde, com o Hemoba, para fazer a doação de sangue, porque 60% dos leitos são ocupados com sinistrados em trânsito. Essas pessoas precisam de bolsas de sangue", disse o chefe de gabinete do Detran-BA, Lucas Machado, ao Portal A TARDE.

Lucas Machado, chefe de gabinete do Detran-BA | Foto: Uendel Galter/ Ag A TARDE

O Hemóvel funcionará no local deste terça até quarta (28 e 29), das 8h às 12h e de 13h às 17. A expectativa é que 200 pessoas passem pelo triagem durante os dois dias. O que deve beneficiar até 600 pacientes.



A coordenadora de coleta do Hemoba, doutora Aline Dorea, falou sobre a importância da ação e salientou que a campanha é aberta a todos. "A intenção é a gente ter essa participação dos servidores do Detran e outros servidores do CAB, da população do entorno, a função do hemóvel é sempre tá indo onde à população está para facilitar o acesso para que mais pessoas tenham a oportunidade de doar a campanha está aberta para quem quiser e puder", explicou.

Aline Dorea, coordenadora de coleta do Hemoba | Foto: Uendel Galter/ Ag A TARDE

Este foi o caso de Alidivaldo Ubaldo Alves da Silva, Caminhoneiro de 51 anos, que aproveitou veículo do Detran, estacionado perto de sua casa, para voltar a pratica, algo que, segundo ele, não fazia havia dez anos. "Eu sou morador daqui e ouvir fala e pensei: 'vou logo lá'. Tem uns dez anos que não faço isso. Eu costumava sempre doar, mas relaxei e não tive mais tempo, mas quando soube dessa ação aqui do lado de casa, disse: 'vou lá doar'".



Acostumado às estradas pelo Brasil, o primeiro da fila sabe muito bem da importância da doação de sangue. "A gente doar para salvar vidas. Muitas vezes a gente ver nas estradas cada acidente 'brabo' aí. O pessoal dependendo de sangue, como pode ser os outros, uma hora pode ser eu também, né? Então não custa nada a gente doar".

Segundo dados da Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), no ano passado ocorreram 15.272 de internações causadas por acidentes de trânsito no estado. Em 2024, este número já chegou a 2.215. De janeiro a abril deste ano, o Hospital Geral do Estado (HGE), o maior unidade de atendimento de trauma e situações de emergências da Bahia, solicitou 5.109 hemocomponentes para a Hemoba.

Quem pode doar

Para doar sangue, o candidato tem que estar em boas condições de saúde, pesar acima de 50kg e ter idade entre 16 e 69 anos. Lembrando que menores de 18 anos devem ir acompanhados dos pais ou responsável legal, e idosos acima de 60 anos só podem doar se já tiverem doado anteriormente. No dia da doação, o voluntário não pode estar em jejum, não ter ingerido bebida alcoólica nas 12 horas anteriores à doação e não ter fumado por pelo menos duas horas antes do procedimento, além de ter dormido por no mínimo seis horas na noite anterior. Também é recomendável que evite alimentos gordurosos nas últimas 4 horas anteriores ao procedimento.



A doutora ainda desmitificou o mito de quem tem tatuagem não poder doar sangue. "Pode doar. Fica inapto durante um tempo, mas, depois que faz a tatuagem, se for respeitada as condições de antissepsias adequadas, e se foi utilizado material de uso único e descartável, fica um tempo de seis meses. Se não tem como comprovar essas condições, esse tempo se estende para 12 meses".

