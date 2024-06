Nova linha de ônibus passa a atender região de Jardim Cajazeiras | A TARDE

A partir desta segunda-feira, 27, a região de Jardim Cajazeiras contará com uma nova linha de ônibus, a 1399-03 – Estação Pirajá x Jardim Cajazeiras (via Rua da Etiópia). A nova linha, um pedido antigo da comunidade local, suprirá a necessidade de transporte público na Rua da Etiópia e no Residencial Villa D’Oro, áreas anteriormente desatendidas.

A 1399-03 operará de segunda a sexta-feira, nos horários de pico da manhã, tarde e noite. Serão 12 viagens diárias, com três horários de saída pela manhã – 6h, 6h30 e 6h50 – e retomada das operações às 14h40, com o último ônibus saindo às 22h05 da Estação Pirajá.

O itinerário de ida da linha 1399-03 começa na Estação Pirajá, seguindo pela avenida Cardeal Brandão Vilela (Lagoa), avenida Aliomar Baleeiro, rua da Etiópia, Residencial Villa D’Oro, rua da Etiópia novamente, avenida Aliomar Baleeiro, rua Luciano Gomes e Jardim Cajazeiras. Para o retorno à Estação Pirajá, o percurso será o mesmo, porém no sentido inverso.

