Nova sede da Deati oferece atendimento 24 horas para idosos | A TARDE

A Delegacia Especial de Atendimento ao Idoso (Deati) ganhará uma nova sede a partir desta quarta-feira, 1º. A antiga sede da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (DEAM/Brotas), localizada na Rua Padre Luiz Figueira, s/n, final de linha do Engenho Velho de Brotas, passou por uma adequação na sua estrutura e passará a receber as demandas da Deati.

A unidade atua no combate a crimes praticados contra pessoas idosas em Salvador. Na nova sede da Deati, os idosos também poderão contar com atendimento 24 horas. Além de delegados, escrivães e investigadores, psicólogos e assistentes sociais vão atender este público, interagindo com toda a rede de apoio estadual e municipal, bem como entidades da sociedade civil.

O serviço de atendimento inicial às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar também seguirá funcionando no local por meio do Núcleo Especial de Atendimento à Mulher (NEAM), que será diretamente vinculado à nova sede da DEAM, localizada na Casa da Mulher Brasileira, situada na Av. Tancredo Neves.

A mudança nas estruturas compõe um conjunto de intervenções previstas no Planejamento Estratégico da Polícia Civil, com o objetivo de promover a prevenção e repressão à violência contra grupos vulnerabilizados na Bahia.