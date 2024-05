Ônibus são liberados e presidente do sindicato se desculpa pelo atraso | A TARDE

Já tem ônibus em todos os cantos de Salvador! Os portões foram abertos às 8h e os veículos já estão saindo das garagens G1 OTTrans e G2 Plataforma, que estavam fechadas para uma assembleia de porta de garagem, o que atrasou a saída dos ônibus em quatro horas na manhã desta terça-feira, 30.

A mobilização do Sindicato dos Rodoviários da Bahia começou ainda na madrugada para deliberar as 44 reivindicações que estão em pauta durante a campanha salarial de 2024. Com as negociações travadas, a categoria se reuniu para articular os próximos passos.



O presidente do sindicato, Fábio Primo, comentou a mobilização e pediu desculpas à população pelo transtorno. "Temos uma frota de pouco mais de 1600 ônibus e cerca de 500 ficaram parados. Não fizemos assembleia em todas as portas de garagem, justamente respeitando a população, a gente sabe do prejuízo que traz. Quero pedir desculpas à população, somos uma categoria essencial, organizada e forte, e quando fazemos as nossas mobilizações, infelizmente afeta muito a cidade", assumiu.

Bairros afetados

Com o atraso, as linhas que atendem as localidades de Cajazeiras, Estação Mussurunga, Boca da Mata, Pau da Lima, Sete de Abril, Castelo Branco, Nova Brasília, Jardim Nova Esperança, Jardim das Margaridas, Conjunto Pirajá, Marechal Rondon e Fazenda Grande do Retiro não saíram no horário usual, o que afetou o início da manhã de boa parte da população.