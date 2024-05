Saiba quais são os bairros atingidos pela mobilização dos rodoviários | A TARDE

A mobilização feita pelo Sindicato dos Rodoviários na porta de duas garagens em Salvador afetou os usuários que moram no chamado 'miolo' de Salvador. Os trabalhadores realizam assembleia nas garagens G2 Plataforma e da G1 OTtrans que atendem a população dos seguintes bairros:



Cajazeiras, Estação Mussurunga, Boca da Mata, Pau da Lima, Sete de Abril, Águas Claras, Castelo Branco, Nova Brasília, Jardim Nova Esperança, Jardim das Margaridas, Conjunto Pirajá, Marechal Rondon e Fazendo Grande do Retiro.

De acordo com a Secretaria de Mobilidade (Semob), um plano de contingência para mitigar os efeitos da manifestação está em execução nessas localidades. "Veículos do Sistema Complementar (STEC) estão dando suporte à operação, atendendo os principais corredores. Além disso, outros ônibus de garagens que não foram afetadas pelo ato dos rodoviários estão sendo remanejados para atender a demanda", diz a nota.





Ainda segundo a Semob, a pasta "vem mantendo diálogos com o Sindicato dos Rodoviários buscando a suspensão das manifestações que trazem tanto prejuízo à população, uma vez que as interrupções no sistema de transporte coletivo por ônibus que vêm sendo realizadas pela categoria não resolvem o problema e prejudica os usuários que necessitam deste tipo de serviço".



A mobilização da categoria deve encerra às 8h e é a segunda em menos de uma semana. Eles reivindicam pautas como reajuste salarial com reposição da inflação e ganho real de 4%; aumento do ticket alimentação; entrega de cestas básicas de R$ 500; e integração do vale-transporte dos rodoviários com o metrô da cidade.