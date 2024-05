Prefeitura cria plano para reduzir danos no atraso dos ônibus; confira | A TARDE

Com o anúncio de atraso na saída dos ônibus em Salvador nesta terça-feira, 30, a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) informou que irá preparar um plano de contingência para mitigar os efeitos da manifestação dos rodoviários.

Segundo a Semob, veículos do Sistema Complementar darão suporte à operação, atendendo os principais corredores. Apesar do plano, o órgão não detalhou efetivamente a quantidade de veículos complementares serão disponibilizados.

"A pasta vem mantendo diálogos ao longo do dia com o Sindicato dos Rodoviários buscando a suspensão das manifestações que trazem tanto prejuízo à população, uma vez que as interrupções no serviço de transporte que vêm sendo realizadas pela categoria não apenas não resolvem o problema como prejudica os usuários que necessitam deste tipo de serviço",, diz a Semob.

>> Manifestação dos rodoviários atrapalha trânsito na região da Lapa

Ainda de acordo com pasta, a espera é que as partes cheguem a um acordo o mais rápido possível para evitar maiores prejuízos à população.

Atraso

Essa é a segunda vez que o Sindicato dos Rodoviários decidiram atrasar a saída do transporte público, com isso, só haverá ônibus rodando na cidade a partir das 8h.

A decisão foi tomada na tarde desta segunda-feira, 29, em reunião realizada pela diretoria do Sindicato dos Rodoviários. Mais cedo, eles realizaram uma manifestação em prol de melhorias e fecharam a estação da Lapa.