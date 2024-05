Rodoviários atrasam saídas de ônibus em Pirajá | A TARDE

Motoristas de ônibus estão realizando manifestação na garagem da G3 OT Trans, na Rua São Tomé, em Campinas de Pirajá, na manhã desta quinta-feiram 25. A direção do Sindicato dos Rodoviários da Bahia informou, na quarta-feira, 24, que parte da frota regular de coletivo da concessionária Ótima Transporte (OT) sairá da garagem com atrasos de até 4 horas. O motivo é uma assembleia dos trabalhadores, que está sendo realizada desde a madrugada.

Segundo o sindicato, a assembleia tem o objetivo de debater os contínuos descumprimentos da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) por parte da concessionária. A OT faz parte do sistema Integra e tem os ônibus verdes que atendem a vários bairros da capital baiana como a Pituba, Cajazeiras, Cabula e Itapuã.

Por causa da assembleia, a Secretaria de Mobilidade (Semob) informou que foi montando um plano de contingência para minimizar os impactos do atraso na saída das garagens.

Por meio de nota, a Semob ressaltou que "está em operação o plano de contingência para mitigar os efeitos do atraso na saída dos ônibus da garagem G3, da OTTrans, na manhã desta quinta-feira (25). Coletivos de outras garagens foram realocados para atender a demanda, além de veículos do Sistema de Transporte Especial Complementar (STEC). A pasta irá convocar a diretoria da OTTrans para prestar esclarecimentos sobre as denúncias feitas pelo sindicato dos rodoviários".