Ônibus de Salvador sairão das garagens com atraso nesta terça-feira | A TARDE

Os soteropolitanos que forem utilizar os coletivos nesta terça-feira, 30, precisarão, mais uma vez, ter paciência. O rodoviários decidiram atrasar novamente a saída do transporte público, com isso, só haverá ônibus rodando na cidade a partir das 8h.

A decisão foi tomada na tarde desta segunda-feira, 29, em reunião realizada pela diretoria do Sindicato dos Rodoviários. Mais cedo, eles realizaram uma manifestação em prol de melhorias e fecharam a estação da Lapa.

"A diretoria deliberou para manifestações amanhã nas garagens. É a assembleia de garagens amanhã até 08h00. Com isso, os ônibus só vão circular normalmente a partir desse horário. Antes disso, o sindicato vai na porta das garagens fazer a assembleia com os trabalhadores para informa-los sobre as situações da negociação", disse o presidente do Sindicato dos Rodoviários, o vereador Hélio Ferreira em entrevista ao Portal A TARDE.

Ainda de acordo com Hélio, ainda não há indicativo de greve. "As assembleias não serão para definir uma outra paralisação, por enquanto é só informativa".

Entenda

Essa é a segunda vez em menos de uma semana que os rodoviários atrasam a saída dos ônibus na cidade.

A categoria reivindica alguns descumprimentos da Convenção Coletiva (CTT) e denunciam estarem sofrendo assédio. Entre as solicitações estão:

- A reposição da inflação e ganho real de 4% sobre os salários;

- Reajuste de 10% em cima do ticket alimentação, hoje em R$ 25;

- Vale transporte com integração ao metrô. Atualmente, o cartão que os trabalhadores usam para se deslocar para o trabalho só permite acesso aos ônibus.

O último atraso aconteceu apenas em uma garagem, a, a G3 da OTtrans, em Campinas de Pirajá, afetando apenas parte da frota. Dessa vez, segundo sindicato, o atraso ocorrerá em todas as garagens.