"Iremos judicializar", diz OTTrans sobre acusações de rodoviários | A TARDE

A Ótima Transportes (OTTrans), concessionária que opera os ônibus verdes em Salvador, respondeu às acusações de assédio moral feitas pelo Sindicato dos Rodoviários da Bahia. Parte da frota de ônibus teve a saída atrasada em quatro horas nesta quinta-feira, 25, em razão de uma assembleia dos rodoviários na garagem G3, em Campinas de Pirajá.

A nota divulgada pela empresa destaca que o Sindicato dos Rodoviários não havia apresentado nenhuma denúncia de assédio moral até então, e que vai judicializar a questão.

Confira a nota na íntegra:

A empresa tem um canal de denúncia sobre assédio que garante o anonimato. O sindicato laboral informou à imprensa, ontem, que seria por descumprimento da legislação trabalhistas e não apresentou nada. Hoje está dizendo que é assédio moral. 1 - O sindicato tinha que apresentar as denúncias com antecedência para a devida apuração; 2 - Agora estão ferindo a LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados expondo as pessoas; 3 - Mentiu ontem e inventou esta história hoje; 4 - Iremos judicializar.