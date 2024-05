Saiba os locais afetados com o atraso na saída dos ônibus em Salvador | A TARDE

Com o atraso na saída de ônibus na garagem G3 da concessionária Ótima Transportes (OT Trans), algumas regiões de Salvador sofrem com a frota reduzida. Hélio Ferreira, presidente do Sindicato dos Motoristas, falou quais as áreas mais atingidas com a demora na saída de alguns ônibus.

>> Ônibus e caminhão colidem em grave acidente em avenida de Salvador

"Nós temos aqui Tancredo Neves, Arenoso, Sussuarana, Aeroporto, Cabula, Fazenda Grande do Retiro, Conjunto ACM, Mussurunga e Acesso Norte", disse Hélio Ferreira em entrevista ao Jornal da Manhã, da TV Globo.

Ferreira ainda pediu desculpas ao povo soteropolitano pelos transtornos causados na manhã desta quinta-feira, 25. Além disso, de acordo com o presidente do Sindicato dos Motoristas, cerca de 250 ônibus continuarão na garagem enquanto a assembleia estiver ocorrendo.