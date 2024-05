Ônibus e caminhão colidem em grave acidente em avenida de Salvador | A TARDE

Um caminhão tanque colidiu com a traseira de um ônibus da concessionária Ótima Transporte (OT), na manhã desta quinta-feira, 25, na Av. Barros Reis, sentido Retiro. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel (Samu) estão no local para realizar o atendimento ao motorista, que ficou preso nas ferragens do caminhão. O estado de saúde dele não foi informado.

As primeiras informações dão conta que cerca de 15 pessoas estavam dentro do ônibus, mas ninguém se feriu com gravidade. A cobradora alegou sentir dores nas costas e também foi atendida pelas equipes do Samu.



Ainda de acordo com as informações, o ônibus estava parado na sinaleira quando recebeu o choque do caminhão. O veículo de carga ficou completamente destruído, após bater na quina direita da traseira do ônibus. As imagens mostram a violência do impacto da batida entre o caminhão e o ônibus.

Veja vídeo:





Reprodução | Redes Sociais