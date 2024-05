Com indicativo de greve, rodoviários atrasam saída em Salvador | A TARDE

Os moradores de parte de Salvador estão enfrentando dificuldade para conseguir pegar ônibus no início da manhã desta terça-feira, 30. De acordo com o diretor de comunicação do Sindicato dos Rodoviários, Daniel Mota, a categoria realiza assembleia em frente às garagens G2 Plataforma e da G1 OTtrans para chamar atenção para as pautas que estão sendo debatidas nas reuniões com os representantes das empresas de ônibus.



"Estamos com uma pauta de reivindicação que foi entregue no dia 29 de março, onde estamos reivindicando 4% de ganho real mais a inflação do período. A gente precisa da integração com o metrô. A gente faz a integração com ônibus e está pagando transporte para ir trabalhar. A gente quer 10% no ticket alimentação. Enfim, o que está acontecendo aqui é um passo para a gente tentar abrir a negociação da campanha salarial", disse mota.

Ainda de acordo com o sindicato, o atraso na saída das garagens é o primeiro passo para uma possível greve da categoria que ainda não tem uma data definida. "Existe uma possibilidade (greve). Essa assembleia é a preparação, justamente para uma greve geral por tempo determinado, mas existe um rito também que a gente precisa preparar, que é o rito jurídico, então isso tem uns prazos de comunicar a população, de colocar em jornais, mas aqui é uma preparação, e o clima que a gente vê nesse momento é um clima realmente de greve geral por tempo indeterminado", disse Hélio Ferreira, presidente do sindicato.

Ainda de acordo com Hélio Ferreira, o principal ponto na pauta de reivindicação é a integração ônibus-metrô. "Nosso ponto principal hoje é a questão da integração no metrô. Com esse recorte de linhas, os rodoviários não conseguem mais chegar ao trabalho. E muitos rodoviários estão chegando em casa de manhã, porque não tem mais (ônibus na rua).Por isso, muitos rodoviários estão pegando transporte no metrô para poder vir trabalhar e tirando dinheiro do próprio bolso".

Os bairros atingidos pela mobilização são: Cajazeiras, Estação Mussurunga, Boca da Mata, Pau da Lima, Sete de Abril, Castelo Branco, Nova Brasília, Jardim Nova Esperança, Jardim das Margaridas, Conjunto Pirajá, Marechal Rondon e Fazendo Grande do Retiro.





Com o anúncio de atraso na saída dos ônibus, a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) informou que preparou um plano de contingência para mitigar os efeitos da manifestação dos rodoviários. Segundo a Semob, veículos do Sistema Complementar estão dando suporte à operação, atendendo os principais corredores.



Essa é a segunda vez que o Sindicato dos Rodoviários decidiu atrasar a saída do transporte público, com isso, só haverá ônibus rodando na cidade a partir das 8h. A decisão foi tomada na tarde desta segunda-feira, 29, em reunião realizada pela diretoria do Sindicato dos Rodoviários. Mais cedo, eles realizaram uma manifestação em prol de melhorias e fecharam a estação da Lapa.