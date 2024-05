Diretor da Integra sobre paralisação: "Judicializar e cobrar serviços" | A TARDE

Com a paralisação do sistema de ônibus, realizada pelo Sindicato dos Rodoviários, na manhã desta terça-feira, 30, a população soteropolitano ficou prejudicada em relação a saída de suas casas. As duas garagens da Integra, G1 e G2, localizadas em Plataforma e na sede da OTtrans, respectivamente, foram mobilizadas para que os coletivos não deixem o local até o fim da assembleia, prevista para terminar 8h.

Em contato com o Portal A TARDE, o diretor de Relações Institucionais da Integra, Jorge Castro, considerou o ato realizado nas primeiras horas desta terça como um desrespeito da categoria com a população.

Veja também: Saiba quais são os bairros atingidos pela mobilização dos rodoviários

"Eles paralisam o serviço, prejudicam a população e descumprem a lei. Agora só cabe para a gente judicializar e cobrar os serviços", afirmou Castro.

Jorge Castro, diretor de Relações Institucionais da Integra | Foto: Luciano Carcará | Ag. A TARDE

Até o momento, sete rodadas de negociações já foram realizadas entre rodoviários e empresários do setor de transporte público com a finalidade de chegarem em um denominador comum em relação às pautas da categoria, mas, até o momento, ainda não houve nenhum êxito.

Castro afirma ainda que mais de 30 pedidos dos sindicalistas já teriam sido atendidos pelos empresários, mas não detalhou quais seriam. Um novo encontro entre eles está previsto para ocorrer no próximo dia 2 de maio.