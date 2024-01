Novena abre festejos ao Senhor Bom Jesus do Bonfim | A TARDE

O início do ano em Salvador, marcado pelo verão e festas populares, abre o calendário 2024 com os festejos organizados pela Basílica Santuário Senhor Bom Jesus do Bonfim, que divulgou a programação em entrevista na manhã de ontem. As celebrações este ano trazem o tema “Com Jesus, o amado Senhor do Bonfim, aprendemos a caminhar juntos como irmãos”, em 11 dias de festividades, com destaque para a procissão marítima da imagem do Senhor do Bonfim.

Sem perder muito tempo, os devotos já iniciaram ontem a devoção com o hasteamento da bandeira e a primeira noite de novena. Todo o programa incluirá referências ao jubileu de 270 anos da inauguração da Igreja do Bonfim, sob o lema "Ao teu lado sempre unidos, somos teu povo Senhor" - conforme expresso no Hino oficial do Senhor do Bonfim.

O reitor da Basílica, padre Edson Menezes, destacou que a festa deste ano também será marcada pelo espírito de união. “Queremos que a festa seja um momento de encontro e de fortalecimento da fé”, disse.

O reitor expressou entusiasmo em relação à programação, que este ano promete ser memorável. “Cada noite será realizada uma homenagem, destacando uma característica e uma qualidade da Igreja do Bonfim”, disse. Uma das novidades da celebração deste ano ficou por conta da mudança na data da procissão marítima da imagem do Senhor do Bonfim, que antes acontecia na quarta-feira antes da Lavagem. “Por uma feliz iniciativa e orientação da Secretaria de Turismo do município, sobretudo na pessoa do diretor de turismo de gente, aqui está a sugestão de que nós transferíssemos para o domingo, de modo que assim os fiéis pudessem participar”, explicou o padre. “Temos um catamarã que vai conduzir a imagem do Senhor do Bonfim, que sairá aqui da igreja às 7h, em uma carreata rumo à Marina da Ribeira”, continuou.

Outra novidade são as quermesses nos dias 5, 6, 12 e 13, com a participação de pessoas assistidas pelo projeto Bom Samaritano e mulheres do projeto Mulheres Empreendedoras. “Tudo em uma perspectiva social de ajuda a pessoas carentes”, frisou padre Edson.

Já na próxima quinta-feira, acontecerá a tradicional Lavagem do Bonfim, a segunda maior manifestação popular da Bahia.

De acordo com o padre, a expectativa é que mais de dois milhões de pessoas participem da festa. “O povo gosta de participar da Lavagem e nós vamos bater o recorde”, conta. E no domingo seguinte acontecerá o grande dia festivo e, apesar de a data mais comemorada ser a Lavagem, o padre reitera que o dia da festa religiosa é no domingo. “Gosto sempre de evidenciar que o dia da festa não é o da Lavagem; a Lavagem é uma programação que faz parte das atividades da festa, mas o dia maior da festa é no domingo”.

* Sob supervisão do jornalista Luiz Lasserre