Novos envolvidos em esquema desvendado na 'Faroeste' viram alvos do MP | A TARDE

Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Salvador na manhã desta terça-feira, 30, nas residências de um homem apontado como lobista dentro do esquema criminoso desvendado pela ‘Operação Faroeste’ e de uma ex-servidora pública do Poder Judiciário baiano. Denominada ‘Mascavado’, a operação foi deflagrada pelo Ministério Público estadual, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) e pela Polícia Federal, por meio da Delegacia de Combate à Corrupção, Desvio de Recursos Públicos e Crimes Financeiros (Delecor).

Leia também:

>> PF vê corrupção na Justiça da Bahia e CNJ avalia intervenção

>> Afastadas do TJ-BA, desembargadoras ganharam R$ 126 mil em 2023

>> Após reportagem de A TARDE, CNJ afasta desembargador do caso BDM

Os dois alvos são investigados por crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa. A ação desta terça faz parte de elementos trazidos pelas investigações da ‘Faroeste’, que desvendou suposto esquema de venda de decisões judiciais na Bahia, quanto à relação entre o lobista, a ex-servidora e um ex-desembargador do Tribunal de Justiça, investigado pela operação. As investigações indicam que o lobista fazia a negociação para a venda das sentenças favoráveis aos clientes. Já a ex-servidora aparece como beneficiária do comércio ilegal. Ela teria ameaçado denunciar o esquema criminoso caso deixasse de receber parte da propina.

Os mandados foram expedidos pela Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa da Comarca de Salvador (Vorcrim).





Repredução