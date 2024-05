Novos valores para o ferry passam a valer a partir desta sexta-feira | A TARDE

Usuários do sistema ferry-boat, transporte hidroviário intermunicipal de passageiros entre Salvador e Itaparica, terão que 'coçar' o bolso a partir desta sexta-feira, 10, quando o reajuste de 2,19% aplicado pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba) passa a valer.



De acordo com a Agerba, o novo índice tarifário é parte de uma revisão periódica das tarifas, visando manter o equilíbrio econômico-financeiro do serviço prestado, considerando os custos operacionais e investimentos necessários para garantir a qualidade e a segurança no transporte dos passageiros.

Confira os novos valores:

Passageiro Normal

Tarifa com reajuste para dias úteis: R$ 6,60

Tarifa com reajuste para sábados, domingos e feriados: R$ 8,80

Tarifa Social e Estudantil

Tarifa com reajuste para dias úteis: R$ 3,30

Tarifa com reajuste para sábados, domingos e feriados: R$ 4,40



Auto Pequeno

Tarifa com reajuste para dias úteis: R$ 59,80

Tarifa com reajuste para sábados, domingos e feriados: R$ 84,70

Auto Grande

Tarifa com reajuste para dias úteis: R$ 76,40

Tarifa com reajuste para sábados, domingos e feriados: R$ 108,00

Reboque

Tarifa com reajuste para dias úteis: R$ 58,10

Tarifa com reajuste para sábados, domingos e feriados: R$ 81,40

Utilitário/Micro Ônibus

Tarifa com reajuste para dias úteis: R$ 109,60

Tarifa com reajuste para sábados, domingos e feriados: R$ 154,50

Caminhão Simples

Tarifa com reajuste para dias úteis: R$ 181,10

Tarifa com reajuste para sábados, domingos e feriados: R$ 254,20

Ônibus

Tarifa com reajuste para dias úteis: R$ 244,20

Tarifa com reajuste para sábados, domingos e feriados: R$ 343,90

Caminhão Trucado

Tarifa com reajuste para dias úteis: R$ 244,20

Tarifa com reajuste para sábados, domingos e feriados: R$ 343,90

Jamanta

Tarifa com reajuste para dias úteis: R$ 353,80

Tarifa com reajuste para sábados, domingos e feriados: R$ 498,30

Motocicleta/Lambreta

Tarifa com reajuste para dias úteis: R$ 24,90

Tarifa com reajuste para sábados, domingos e feriados: R$ 34,90

Bicicleta

Tarifa com reajuste para dias úteis: R$ 21,00

Tarifa com reajuste para sábados, domingos e feriados: R$ 36,70

Carro de Mão

Tarifa com reajuste para dias úteis: R$ 9,80

Tarifa com reajuste para sábados, domingos e feriados: R$ 13,80

*A tarifa estudantil é válida apenas durante o período letivo, em dias considerados úteis.

Publicações relacionadas