“O filho está perdido”, diz primo de enfermeira morta | A TARDE

A vida de Renata Freitas acabou sendo ceifada neste domingo, 19, pelo próprio ex-namorado, identificado como André Luís. A tragédia aconteceu dentro da casa onde a vítima morava, na Rua Professor Plínio Garcez de Senna, no bairro de Mussurunga, em Salvador. Do mesmo modo, o acusado do assassinato tirou a própria vida.

Enquanto a Polícia Civil da Bahia (PC-BA) investiga o caso, familiares e vizinhos estão abismados com a crueldade do crime. Um deles, inclusive, é o filho do casal, de 15 anos de idade, que teve a identidade preservada. “O meu primo, que é do segundo grau, está perdido, porque ele perde o pai e a mãe”, pontua um parente de Renata, em entrevista ao Portal MASSA!.

A reportagem também apurou que o ex-casal estava separado, mas André não aceitava o fim do relacionamento de mais de 20 anos de existência. Neste momento, o caso está sob investigação da 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico).