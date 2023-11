Ônibus deixam de circular em Valéria após operação policial | A TARDE

A circulação de ônibus nas imediações do bairro de Nova Brasília de Valéria, onde acontece uma operação integrada entre as polícias Federal, Civil e Militar, na manhã desta terça-feira, 14, está suspensa. A informação é da Secretaria de Mobilidade (Semob).

De acordo com a pasta, o atendimento foi interrompido e não há prazo estipulado para normalização do serviço. Os coletivos da linha 1395 - Estação Pirajá x Valéria R2, que acessam a Estrada de Nova Brasília, seguem até o Largo do Penacho Verde e de lá retornam para o terminal de origem. Agentes da Semob monitoram a circulação dos coletivos na região.

As aulas em duas unidades de ensino também foram suspensas. Em nota, a Secretaria Municipal da Educação (Smed) informou "que em decorrência da sensação de insegurança no bairro de Valéria, a Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida e Cmei João Paulo I suspenderam as atividades do turno vespertino. Estão sem aula na tarde desta terça-feira, 319 estudantes".



Operação em Valéria

A ação, que tem como alvo integrantes de grupos criminosos responsáveis pelo tráfico de drogas e homicídios, na região de Valéria, acontece nas imediações de onde o Policial Federal Lucas Caribé, foi morto, em setembro deste ano, em uma operação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado – FICCO.

Na manhã desta terça, 14,são cumpridos mandados judiciais e realizados levantamentos investigativos em campo, pelo Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) e pela Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core).

As ações são desenvolvidas em conjunto com o Comando de Operações Policiais Militares (COPPM), o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), do Batalhão de Patrulhamento Tático Móvel (BPatamo), Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer), Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque), Rondesp/Central e Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto).