Ônibus deixam de circular no final de linha do Rio Sena após tiroteio

Por conta de um tiroteio durante a madrugada desta terça-feira, 12, os rodoviários de Salvador decidiram deixar de circular com os ônibus do sistema de transporte coletivo da cidade no final de linha do Rio Sena, no Subúrbio Ferroviário.

Desde o último domingo, 10, o policiamento na região foi reforçado. Na ocasião, bandidos trocaram tiros em uma região de matagal no bairro. O tiroteio teria sido motivado por briga entre grupos criminosos rivais. Até o momento, não houve nenhum registro de ferido.