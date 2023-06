Ônibus é incendiado após atropelamento de mulher na CIA-Aeroporto

Um micro-ônibus foi incendiado por populares, na madrugada desta sexta-feira, 2, após uma mulher ser atropelada na BA 526 - CIA Aeroporto. O acidente ocorreu no sentido Lauro de Freitas / Salvador e provoca lentidão na via.

Na manhã desta sexta-feira, a concessionária Bahia Norte, que administra a via, fez a retirada da carcaça do veículo e desviou o fluxo de veículos para uma via marginal próxima ao Shopping Salvador Norte.

O estado de saúde da vítima não foi informado.