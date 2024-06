Ônibus rodam na Av. Suburbana após incêndio e policiamento é reforçado

Ilustrativa - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE | 15/05/2018

Quem mora na região da Av. Suburbana e depende de transporte coletivo para chegar e sair de casa não está tendo problemas na manhã desta quarta-feira, 12. Essa era uma preocupação da população desde a noite da terça, 11, quando um ônibus elétrico foi incendiado na região conhecida como Boiadeiro.

Apesar do clima de tensão e insegurança que foi instaurado durante a noite, a realidade da localidade já nesta manhã é de um policiamento bastante reforçado, trânsito intenso, como já é de costume, e os ônibus circulando normalmente pela Av. Suburbana, já que o itinerário por ali é direto, sem paradas em finais de linha.

Mesmo com a aparente normalidade, os ônibus elétricos não estão circulando no local. A decisão foi tomada pelo Sindicato dos Rodoviários Metropolitanos em razão da ocorrência da terça-feira e, por isso, quem depende da linha São João x Pituaçu - Via Suburbana deverá recorrer a outras alternativas.

O modal incendiado ainda está na região do Parque São Bartolomeu. Veja o vídeo enviado por um leitor que mostra o veículo completamente queimado, aguardando a retirada: