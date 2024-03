Ônibus voltam a circular em Valéria após tiroteio no bairro | A TARDE

Os ônibus voltaram a circular até o final de linha do bairro de Valéria por volta de 12h30 desta segunda-feira, 4. A informação foi confirmada ao Portal A TARDE pela Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob).

A circulação do transporte público na região estava suspensa desde as primeiras horas da manhã após registro de troca de tiros entre policiais e traficantes por meio da Operação Responsio, que terminou com a morte de dois suspeitos, um deles o 'Pablo Escobar', a maior liderança do tráfico de drogas na região da Valéria. Os coletivos estavam seguindo até o Largo do Penacho Verde e, com a retomada, voltaram a circular até o final de linha do bairro.

Aulas

Apesar da retomada de circulação dos ônibus, o clima ainda é de insegurança no local. Além das escolas escolas municipais São Francisco de Assis, Nossa Senhora Aparecida e Cmei João Paulo I, que já estavam com as aulas suspensas desde a manhã, a Secretaria Municipal de Educação (Smed) também suspendeu as atividades no turno vespertino na Escola Municipal Adalto Pereira, localizada em Nova Brasília, totalizando 1.454 alunos sem aula.

Já na rede estadual, apesar de não ter existido a suspensão de aulas pela manhã, a Secretaria Estadual de Educação (Sec) informou que no turno vespertino houve baixa frequência no Colégio Estadual Noemia Rego – Tempo Integral.

Comércio

Vídeos e áudios que circulam nas redes sociais mostram o bairro deserto e com o comércio fechado. Além disso, informações extra-oficiais de supostos moradores da região afiram que o bairro está com toque de recolher, confirmação essa que ainda não foi dada pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA). O Portal A TARDE entrou em contato e aguarda retorno do órgão.

Em Nova Brasília, bairro próximo e afetado pela operação, a Polícia Militar informou que "segue sendo realizado pela 50ª CIPM, com apoio da Rondesp Central. Rondas e abordagens são feitas com objetivo de prevenir crimes na região"





Comércio fechado e ruas desertas em Valéria Divulgação / Redes Sociais

Operação Responsio

O objetivo das ações foi o cumprimento de mandados judiciais contra integrantes de grupos criminosos envolvidos no confronto que resultou na morte do policial federal Lucas Caribé e do ferimento grave a um policial civil, além de responsáveis pelo tráfico de drogas, homicídios e os crimes contra o patrimônio.

Além da localização de "Escobar", a operação também desarticulou três acampamentos de entorpecentes, com apreensão de cerca de 150 kg de maconha, seis granadas, rádios comunicadores, balanças de precisão e porções fracionadas de maconha, cocaína, crack, munições, além de sete aparelhos celulares. Um homem foi preso em posse das granadas e parte das drogas durante o cumprimento dos mandados.

Nas primeiras horas da operação, deflagrada pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), ainda foram apreendidos dois fuzis e foi localizado Carlos Alessandro Santana Santos, o “Cachinho”, também integrante do grupo criminoso, com mandados de prisão em aberto por tráfico de drogas, associação para o tráfico e por integrar organização criminosa. Ele também entrou em confronto com os policiais e não resistiu.