Padrasto que matou enteada tem prisão preventiva decretada

O homem, que matou a enteada e o namorado dela com golpes de faca, teve a prisão preventiva decretada nesta quarta-feira, 24, em Salvador. Em audiência de custódia, o acusado teria alegado que 'não estava bem da cabeça e não lembrava bem do que aconteceu durante o crime'.

O acusado, identificado como David Silva Barbosa, de 45 anos, seguiu para o presídio após a decisão. Na terça-feira, 23, ele disse à polícia que o crime foi motivado por ciúme. As vítimas foram identificadas como Mariana Angélica Borges Gomes, de 28 anos, e André Couto dos Passos, 26.

Segundo a delegada Pilly Dantas, o homem confessou o duplo homicídio e contou que houve uma discussão com as vítimas antes do fato. O suspeito teria invadido o quarto onde o casal estava assistindo a um filme, após supostamente ter escutado as vítimas fazerem “chacota” dele. A partir disso, ele arrombou a porta e entrou no local para “tirar satisfações".

A delegada informou que o suspeito, que morava na casa da vítima, disse que se sentia humilhado sobre como era tratado por Mariana e sua mãe. No entanto, ele não explicou porque não saía da casa.