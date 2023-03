Palacete Tira-Chapéu recebeu o Projeto Moda por Elas

Foi lançado nesta quarta-feira, 8, o Projeto Modas Por Elas que marcou a comemoração do Dia Internacional da Mulher no Palacete Tira-Chapéu, e teve como objetivo de mostrar suas criações ao público e promover a igualdade de gênero e racial na indústria da moda.

O projeto é integrado pelos Designers, Iandara Nascimento, Gabriel Miranda e Aline Rocha, com a contribuição de autoridades no mundo da moda como Luciana Galeão e Alberto Pitta e a digital influencer Lívia Cady. Em formato de intervenção cultural, o evento teve uma roda de conversa onde jovens mulheres conheceram melhor o tema Moda e como a prática pode se tornar uma opção profissional para elas.

Desfile realizado com peças de 6 designers baianas, tendo como modelos as jovens do projeto social Fashion Guetto | Foto: Divulgação

Um desfile de peças de 6 designers baianas, tendo como modelos as jovens do projeto social Fashion Guetto, sendo elas, Crioll’as ateliê de luxo, si.da.si, Jeová rafa Mel Alves ateliê e Cosnua., todas as peças desfiladas, estão disponíveis no marketplace do site Moda Por Elas, disponilizado nas redes socais do projeto.



De acordo com as criadoras, CRIOLL’AS é mais do que um espaço de confecção de roupas, é um espaço de acolhimento, escuta, descoberta e possibilidades. Edilene Fonseca continua o caminho aberto por sua mãe e irmã, juntas em memória e intenção, de fazer da marca, um impulsionador da força feminina existente em cada cliente, que à procura para começar ou voltar a ser quem é, MULHER.



Com propósito sustentável e responsável, afim de promover uma moda mais consciente, única e artesanal, o ateliê DaSi conversa com a mulher ligada à suas raízes ancestrais e culturais. Peças 100% feitas à mão, com controle de estoque, reutilizando e ressignifcando a silhueta feminina atual, gerando quase 0 impacto no meio ambiente, proporcionado atemporaneidade, elegância, inovações e fomentação da arte local.

Com trabalho manual e ancestral, a COSNUA perpétua em Salvador como marca ao lado das mulheres imponentes da cidade. Atuando no mercado com peças plurais, com referências 100% brasileiras para vestir a mulher Baiana. Ateliê Mel Alves, designer soteropolitana se dedica a criar peças atemporais exclusivas.