Papa Francisco lamenta morte de Dom Geraldo Majella: "profunda dor"

O papa Francisco emitiu um comunicado lamentando a morte de Dom Geraldo Majella Agnello, arcebispo emérito de Salvador e um dos fundadores da Pastoral da Criança. O cardeal faleceu na manhã de sábado, 26, em Londrina, no Paraná aos 89 anos.

Francisco se disse entristecido e recordou os cargos ocupados pelo religioso brasileiro. “Foi com profunda dor que o Papa Francisco recebeu a notícia do falecimento do cardeal brasileiro Geraldo Majella Agnelo, ocorrida no sábado, 26 de agosto, aos 89 anos de idade, em Londrina, no Estado do Paraná”, começa o telegrama oficial. A mensagem diz que Majella vivia a serviço da Igreja, “sempre guiado pelo zelo apostólico”.

“Minhas orações são também de gratidão a Deus pelos longos anos de seu serviço dedicado à santa mãe Igreja, sempre guiado pelo zelo apostólico, nas várias missões que lhe foram confiadas como bispo de Toledo, arcebispo de Londrina, secretário da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos e, por fim, arcebispo primaz do Brasil e presidente da Conferência episcopal.”

Dom Geraldo será sepultado na segunda-feira, 28, na Cripta da Catedral Metropolitana de Londrina, onde estão sepultados o primeiro bispo e arcebispo, Dom Geraldo Fernandes Bijos, e o terceiro arcebispo, Dom Albano Botoleto Cavalin.