ParaPraia promove banho de mar assistido a partir deste fim de semana | A TARDE

Pessoas com deficiência e aquelas com mobilidade reduzida poderão contar a partir deste sábado, 24, com banho de mar assistido, na praia da Ondina, em Salvador. A 9ª edição do ParaPraia acontecerá até o dia 10 de março, sempre aos sábados e domingos, das 08 às 12 horas, em frente ao Instituto Bahiano de Reabilitação (IBR).

O projeto conta com total infraestrutura em uma praia adaptada, com cadeiras anfíbias flutuantes e acessórios para banhos, espaços para atividades recreativas, banheiros especiais, tendas e pistas de acesso à praia.

Neste ano, o projeto tem como parceira a Unifacs, responsável pela coordenação dos voluntários, contando com a participação de professores e alunos dos cursos de fisioterapia, medicina, educação física, enfermagem e psicologia, entre outros.

Com quase 800 inscritos, cerca de 300 voluntários foram selecionados e treinados pelos profissionais da Unifacs. Além de alunos e funcionários da universidade, o projeto conta com apoio de voluntários da sociedade civil e de outras instituições de ensino.

“É o que se pode chamar de verão inclusivo e estamos muito felizes de poder fazer parte disso, garantindo banho de mar assistido, seguro e controlado para os nossos usuários. Estamos prontos”, afirma Fabiane Fontoura, coordenadora de área de saúde da UNIFACS.

O ParaPraia é patrocinado pela Prefeitura de Salvador, através da Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (SEMPRE), com o apoio do Salvador Shopping. A produção é da BS Comunicação e Eventos.

Um dos projetos mais conceituados e admirados da Capital, o ParaPraia acontece há oito anos com sucesso, atraindo cada vez mais participantes para o banho de mar assistido. Trata-se de projeto de inclusão para deficientes físicos e pessoas com pouca mobilidade, que não tinham acesso à praia no Verão de Salvador. Desde a primeira edição, o ParaPraia já atendeu 2.500 banhistas, muitos se emocionam ao entrar no mar pela primeira vez.

“Apoiar projetos que priorizem pessoas, ações de acessibilidade e inclusão são alguns dos nossos pilares de maior relevância para o Salvador Shopping. Por isso, somos parceiros do Projeto ParaPraia desde sua idealização, uma vez que acreditamos que essa iniciativa é uma responsabilidade social e com a sociedade. Oportunizar experiências como essas reafirma nosso compromisso em busca de uma sociedade mais justa, igualitária e acessível”, afirma José Luiz Miranda, superintendente do Salvador Shopping.

Antes do ParaPraia, o banho de mar, lazer preferido pelos baianos no Verão, sempre foi um desafio para os deficientes físicos, que enfrentavam dificuldades de acesso à praia. A cada realização, o projeto consolida a proposta de ampliar este tipo de diversão na alta temporada, realizando o sonho de muitas pessoas de frequentar a praia e entrar no mar. A expectativa dos organizadores é que este ano o projeto receba em média 60 pessoas por dia.