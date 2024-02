Parte de imóvel afunda no Dique do Tororó | A TARDE

Parte de uma casa afundou na manhã deste domingo, 11, na Rua Amparo do Tororó, devido das fortes chuvas que caíram na cidade.

A Defesa Civil de Salvador esteve no local e constatou que ocorreu o agravamento da fundação do imóvel devido ao rompimento da rede de drenagem no dia 27 de janeiro deste ano.

De acordo com os técnicos da Codesal, em janeiro, ocorreu um deslizamento de terra sob o imóvel em virtude do rompimento da rede de drenagem, que provocou instabilidades nas fundações, gerando potencial risco de desabamento.





Divulgação / Codesal





Divulgação / Codesal





Divulgação / Codesal

Relembre

Na época, os técnicos do órgão notificaram o proprietário e os moradores próximos ao imóvel a evacuarem até que o risco fosse sanado, com a recuperação da drenagem. Já as equipes da Secretaria de Manutenção (Seman) foram acionadas para realizarem a avaliação técnica da área.

Segundo eles, os imóveis foram construídos posteriormente sobre a rede de drenagem e, por isso, vai ser feito um estudo para relocação da rede pela Superintendência de Obras Públicas (SUCOP). Além disso, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (SEDUR) fará a análise da demolição.



Estiveram presentes na vistoria o diretor-geral da CODESAL, Sosthenes Macêdo, e o TC BM Costa, do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia.