Passageiros de ônibus são assaltados no centro de Salvador | A TARDE

Cerca de 10 passageiros de um ônibus que fazia a linha Fazenda Grande x Barra foram assaltados na manhã desta sexta-feira, 10. O caso aconteceu por volta das 6h, no bairro do Comércio, nas imediações da Praça da Mãozinha.

Leia mais:

>> Incêndio atinge loja de eletrodomésticos no interior da Bahia

>> Casal e criança morrem em acidente com caminhão na BR-116

Segundo a Polícia Civil, as vítimas relataram que dois homens armados subiram no coletivo e, pouco depois, anunciaram o assalto. Eles subtraíram os pertences dos passageiros, logo após a dupla entrar no ônibus no ponto do Elevador Lacerda. Imagens de câmeras de segurança do coletivo serão solicitadas e devem auxiliar na identificação dos autores.

O caso foi registrado no Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gercc).