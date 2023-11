Incêndio atinge loja de eletrodomésticos no interior da Bahia | A TARDE

Uma loja eletrodomésticos pegou na noite desta quinta-feira, 9, no centro da cidade de Vitória da Conquista. Segundo as informações, o incêndio iniciou por volta das 19h.

Leia mais:

>> Travessia Salvador-Mar Grande opera sem restrições nesta sexta

O imóvel fica localizado no cruzamento entre as Avenidas Crescêncio Silveira e Régis Pacheco. Não há informações sobre as causas do fogo. Não há registro de feridos.

O Portal A TARDE entrou em contato com o Corpo de Bombeiros e aguarda resposta.