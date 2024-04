Passageiros vivem manhã de 'terror' em ônibus no Bom Juá | A TARDE

Cerca de 60 passageiros de um ônibus foram vítimas de assalto, na manhã desta segunda-feira, 15, por volta das 5h30, no bairro de Bom Juá, em Salvador. De acordo com informações da TV Bahia, os suspeitos entraram no ônibus na Estação Pirajá.

O veículo foi levado até o Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos (Gerrc), na Baixa do Fiscal, onde a ocorrência foi realizada. Ninguém foi preso.



Segundo relatos de uma das passageiras, um dos homens já foi visto anteriormento na mesma linha.