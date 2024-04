Novas viaturas da PM vão reforçar segurança em Mirantes de Periperi | A TARDE

Em evento de entrega de 84 viaturas para a Polícia Militar, que acontece na Lagoa do Abaeté nesta segunda-feira, 15, o secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner, garantiu que parte dos veículos serão utilizados no bairro Mirantes de Periperi, em Salvador, que nos últimos dias tem sido palco de diversos tiroteios e episódios de violência.



“Parte dessas viaturas irão reforçar o patrulhamento daquela área. É bom que se diga, nós estamos com investigação em andamento. A Polícia Civil também já esteve no local e a gente vai ficar de forma ininterrupta até termos a garantia de que a situação está controlada”, disse Marcelo Werner em coletiva de imprensa.

Mesmo com a ocupação e operações promovidas pela Polícia Militar com o apoio da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), os tiroteios têm sido registrados nas localidades que fazem divisa entre Mirantes e o bairro vizinho, Rio Sena. A informação é que o morador de um bairro não pode ser visto no outro. Aulas e serviços de saúde foram suspensos.

>> Vídeos mostram praça de guerra em Mirantes de Periperi

Neste domingo, 14, houve mais registro de confronto. A Polícia Militar informou que realiza incursões para tentar localizar criminosos e apreender armas e drogas. Helicópteros do Grupamento Aéreo (Graer) sobrevoam a área de mata que ocupa parte dos bairros.