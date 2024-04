Jerônimo entrega viaturas e helicóptero para a PM e CBM nesta segunda | A TARDE

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, vai entregar nesta segunda-feira, 15, às 7h30, 84 viaturas para a Polícia Militar e anuncia a criação do Centro de Gestão de Vetor Aéreo (CGVA) do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, que vai contar com a chegada de um helicóptero para integrar os veículos da corporação, 25 aeronaves remotamente pilotadas (drones) e curso de formação para pilotos de helicópteros.

Ainda serão autorizadas as aquisições de quatro veículos para atender as demandas da Superintendência de Telecomunicações, quatro microônibus para as unidades-escola da PMBA e 180 motocicletas para a corporação.

O evento que será realizado na Lagoa do Abaeté, em Salvador.