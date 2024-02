Passarela dos Ambulantes é liberada pelo Corpo de Bombeiros | A TARDE

Depois de muita polêmica, a Passarela dos Ambulantes foi liberada no início da tarde desta sexta-feira, 9. A estrutura fica localizado na orla do Circuito Dodô, que faz o trajeto do Farol da Barra até a Ondina.

Por meio de nota, o Corpo de Bombeiros confirmou a liberação do equipamento. A ideia é que os vendedores ambulantes fiquem alocados nestes espaços e, assim, possibilite que os foliões tenham mais espaço no circuito.

"Uso do local foi autorizado após nova vistoria da instituição, em que foi observado que os itens de segurança, referentes à prevenção de incêndio e pânico, estavam dentro das normas", escreveu.

A base elevada passou por ajustes finais, atendendo aos requisitos de segurança e aos itens importantes para qualquer estrutura temporária no Carnaval, assim como extintores e documentação solicitada pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (CREA).

O Secretário de Ordem Pública, Alexandre Tinôco, destaca que foram realizados todos os ajustes para garantir a segurança do espaço. “Todas as correções solicitadas foram realizadas para oferecer segurança, conforto e espaço livre aos trabalhadores ambulantes cadastrados”, disse.

Fiscais da Semop estarão presentes diuturnamente no espaço, apoiando e orientando os ambulantes durante todo o Carnaval. A secretaria ressalta que a capacidade de pessoas máxima no equipamento será rigorosamente mantida.