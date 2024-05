Patrulhamento é reforçado em São Cristóvão após morte de criminosos | A TARDE

Foram ampliadas as ações de patrulhamento das Polícias Militar e Civil na região de São Cristóvão após localização de dois traficantes com submetralhadora e revólver. A dupla foi atingida em confronto com as forças policiais e morreu. Eles atearam fogo em ônibus que circula na região.

Na ação, a polícia encontrou uma submetralhadora calibre 9mm, um revólver calibre 38, munições calibre 38 e 9mm, um tablete de maconha e uma balança de precisão. O material apreendido foi apresentado na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde a ocorrência foi registrada.