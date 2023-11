PC inicia campanha ativismo pelo fim da Violência Contra a Mulher | A TARDE

Como parte da campanha nacional de 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra a Mulher, a Polícia Civil, por meio do Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV), iniciou em Salvador e em cidades do interior do estado, uma programação repleta de esclarecimentos, sensibilizações e atividades de polícia judiciária, uma programação de esclarecimentos, sensibilizações e atividades de polícia judiciária, aliada às ações repressivas contra a violência doméstica e familiar.

A programação segue até 12 de dezembro e conta com atendimento e acolhimento ao público, registros de Boletins de Ocorrência (BO’s), cumprimento de mandados judiciais, palestras, panfletagem, orientações, roda de conversas e uma corrida de rua, contra a violência doméstica e familiar, promovida pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam/Brotas), na Barra, em Salvador.

No interior do estado, as equipes das Deams realizam encontros e atividades de sensibilização e atendimentos com registro de ocorrência em escolas, sindicatos rurais, vias públicas e feiras livres, nos municípios de Feira de Santana, Porto Seguro, Jequié, Paulo Afonso, Itabuna, Ilhéus e Teixeira de Freitas.