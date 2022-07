PF cumpre operação contra tráfico internacional de drogas na Bahia

Treze pessoas foram presas na Bahia, na manhã desta quarta-feira, 13, em uma operação que investiga o tráfico internacional de drogas em portos do Brasil e do exterior. As prisões preventivas foi cumpridas entre Salvador, Simões Filho e Camaçari, cidades da região metropolitana.

A Polícia Federal informou que o grupo criminoso atuava nos portos das regiões Nordeste e Sudeste, tendo como bases principais os Salvador, Natal (RN) e a Baixada Santista (SP). Eles também são investigados por lavagem de dinheiro.

A operação tem âmbito nacional e outros mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos no Rio Grande do Norte, São Paulo, Pernambuco, Rio de Janeiro, Ceará e Pará. A operação foi batizada de “Maritimum".

As investigações tem como centro uma empresa de logística, com base em Simôes Filho, que era responsável pelo transporte e armazenamento de cocaína, que vinham da fronteira do Brasil. A droga era colocada em meio a cargas de frutas que seguiam para portos da Europa. Outras prisões foram realizadas desde o final de 2021.

Além disso, a PF diz ter identificado três dos maiores traficantes em atividade no Brasil como destinatários da droga no exterior. Um deles foi preso recentemente na Hungria. Outras interceptações de cargas também foram feitas em alguns países europeus, como Bélgica, França e Países Baixos. Ao todo, cerca de 8 toneladas de cocaína foram apreendidas.

Ainda de acordo com a PF, foram bloqueados R$ 169,6 milhões nas contas bancárias dos investigados. Diversas pessoas e empresas foram usadas para a prática de lavagem de dinheiro.

Os presos na operação serão encaminhados para a sede da PF e responderão, com base em suas participações, pelos crimes de organização criminosa, tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro.