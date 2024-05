Pistola e carro roubados de investigador em Itapuã são recuperados | A TARDE

Investigadores da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) recuperaram, na manhã desta terça-feira (7), no bairro de Mussurunga, em Salvador, um carro e uma arma de fogo pertencentes a um investigador da Polícia Civil, que foram roubados no último dia 29.

O crime aconteceu na Avenida Dorival Caymmi, no bairro de Itapuã. Os suspeitos estavam em um carro no momento do crime, e ao chegarem ao local, eles renderam o agente, que estacionava o veículo, e deram voz de assalto, levando uma pistola calibre 40 e o carro, um Chevrolet Onix.

A arma estava no interior do veículo, encontrado na Rua Barbosa Lima Sobrinho. Os autores do roubo já foram identificados e diligências estão em andamento para localizar os suspeitos.

